Правоохоронці у Херсоні інсценували вбивство чоловіка, щоб затримати замовника



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Замовник заплатив кілеру 100 тисяч гривень Фото: Нацполіція

Приводом для вбивства став грошовий борг

У Херсоні правоохоронці інсценували вбивство 27-річного місцевого жителя, щоб затримати замовника злочину.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Зазначається, що приводом для вбивства став грошовий борг.

«Для скоєння злочину замовник передав виконавцю дані і фото потенційної жертви. Також надав координати «закладки» зі зброєю — бойового пістолета з глушником і 40 патронами», — йдеться в повідомленні.

Насправді ж «кілером» виявився співробітник правоохоронних органів, який як доказ виконання замовлення надав зловмисникові фейкові фотографії з тілом жертви.

«Переконавшись у виконанні вбивства, підозрюваний перерахував виконавцю 100 тисяч гривень. Відразу після цього його затримали», — розповіли у поліції.