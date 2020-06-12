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    Правоохоронці у Херсоні інсценували вбивство чоловіка, щоб затримати замовника

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    Замовник заплатив кілеру 100 тисяч гривень&nbsp; - Правоохоронці у Херсоні інсценували вбивство чоловіка, щоб затримати замовника
    Замовник заплатив кілеру 100 тисяч гривень 
    Фото: Нацполіція

    Приводом для вбивства став грошовий борг

    У Херсоні правоохоронці інсценували вбивство 27-річного місцевого жителя, щоб затримати замовника злочину.

    Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

    Зазначається, що приводом для вбивства став грошовий борг.

    «Для скоєння злочину замовник передав виконавцю дані і фото потенційної жертви. Також надав координати «закладки» зі зброєю — бойового пістолета з глушником і 40 патронами», — йдеться в повідомленні.

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    Правоохоронці у Херсоні інсценували вбивство чоловіка, щоб затримати замовника
    Правоохоронці у Херсоні інсценували вбивство чоловіка, щоб затримати замовника
    Правоохоронці у Херсоні інсценували вбивство чоловіка, щоб затримати замовника
    Правоохоронці у Херсоні інсценували вбивство чоловіка, щоб затримати замовника

    Насправді ж «кілером» виявився співробітник правоохоронних органів, який як доказ виконання замовлення надав зловмисникові фейкові фотографії з тілом жертви.

    «Переконавшись у виконанні вбивства, підозрюваний перерахував виконавцю 100 тисяч гривень. Відразу після цього його затримали», — розповіли у поліції.

     

    борг вбивство кілер Херсон поліція
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