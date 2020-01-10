Уряд проведе публічне обговорення фінальної версії земельної реформи



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Законопроект про ринок землі нардепи можуть розглянути у другому читанні 14 січня

У понеділок, 13 січня, відбудеться публічне обговорення фінальної версії законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель за участю представників уряду та народних депутатів України. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

«13 січня відбудеться публічне обговорення земельної реформи на тему «Як змінився законопроект про обіг земель після правок?». Під час заходу представники уряду, депутати фракції «Слуга народу», аграрного комітету ВРУ озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні та пояснять запропоновані зміни до законопроекту», - йдеться у повідомленні.

Напередодні в Мінекономіки розказали, як держава готується до розпродажу землі. Зокрема, міністерство не має наміру готувати і вносити на розгляд уряду окремий законопроєкт щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель. Про це «Главкому» повідомив заступник міністра Тарас Висоцький у відповіді на інформаційний запит.

Як повідомляв «Главком», законопроект про ринок землі нардепи можуть розглянути у другому читанні 14 січня.

Нагадаємо, що Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов’язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.