  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві дорожчає проїзд у маршрутках

    • Розсилка
    У Києві дорожчає проїзд у маршрутках

    Причини подорожчання проїзду невідомі

    З 11 січня 2020 року у Києві дорожчає проїзд в окремих приватних маршрутних автобусах.

    Відповідні оголошення вивішені, зокрема, в маршрутних таксі №240 та 241, що курсують на Лісовому масиві.

    «З 11 січня вартість проїзду становитиме 6 грн», - йдеться в оголошеннях.

    Водночас, причини подорожчання в оголошенні не вказані, а водії на такі запитання не відповідають.

    На сьогодні проїзд у цих маршрутних таксі коштує 5 грн.

    Протяжність маршруту №241 становить 3,86 км, маршруту №240 - 5,46 км.

    Для порівняння: в автобусі №590, протяжність маршруту якого становить 20,7 км, проїзд коштує 7 грн.

    Як повідомлялося, протягом 2018 року в Києві відбулося кілька етапів здорожчання проїзду у маршрутних таксі, останнє - в листопаді. Тоді цей крок пояснювали подорожчанням палива та запчастин.

    Наприкінці грудня 2019 року оператори АЗС знизили ціни на бензин після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
    Читайте також

    Джерело: Укрінформ

    Київ тарифи громадський транспорт бензин ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ