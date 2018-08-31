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    Представництво ЄС в ОБСЕ закликало Кремль звільнити Сенцова

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    Олег Сенцов - Представництво ЄС в ОБСЕ закликало Кремль звільнити Сенцова
    Олег Сенцов

    В ЄС нагадали, що Сенцов голодує понад 100 днів

    Постійна рада Євросоюзу в Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликала Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова. 

    Про це йдеться у заяві відомства у Twitter. 

    «Закликаємо Росію негайно та безумовно звільнити українського режисера Олега Сенцова, який голодує понад 100 днів», - наголосили у ЄС.

    Нагадаємо, 30 серпня генсек ООН заявив, що Сенцов знаходиться у критичному стані.

    Раніше посол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» розповів, як США впливають на Росію задля звільнення Олега Сенцова.

    ЄС Росія Олег Сенцов політв’язні Україна ОБСЕ
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