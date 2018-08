Представництво ЄС в ОБСЕ закликало Кремль звільнити Сенцова

В ЄС нагадали, що Сенцов голодує понад 100 днів

Постійна рада Євросоюзу в Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликала Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Про це йдеться у заяві відомства у Twitter.

«Закликаємо Росію негайно та безумовно звільнити українського режисера Олега Сенцова, який голодує понад 100 днів», - наголосили у ЄС.

At @OSCE Permanent Council @EU calls on #Russia to immediately and unconditionally release Ukrainian film director Oleg #Sentsov, on hunger strike for more than 100 days in protest against incarceration of Ukrainian political prisoners by Russia