Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»

Нель-Пітерс працює тренером по самообороні

Представниця ПАР отримала титул «Міс Всесвіт-2017». Про це повідомляє Associated Press. Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшла в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі. Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нель-Пітерс працює тренером по самообороні

Представниця ПАР отримала титул «Міс Всесвіт-2017».

Про це повідомляє Associated Press.

Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшла в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.

Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом «менеджмент».

Другу місце на конкурсі зайняла Міс Колумбія, слідом за нею - Міс Ямайка.

Україну в цьому році представляла 18-річна Яна Краснікова. На українському відборі Яна захопила журі тим, що виконала гімн України українською та англійською мовами.

До слова, конкурс «Міс Всесвіт-2017» цього року відбувається вже 66 раз, а участь в ньому беруть незаміжні дівчата віком від 18 до 26 років. У минулому році титул найкрасивішої дівчини планети дістався француженці Ірис Міттенаар.

Нагадаємо, представниця України 27-річна Наталія Варченко стала переможницею конкурсу Miss Europe Continental-2017, що відбувся в італійському Неаполі.

«Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі і одразу ж здобула перемогу», - йдеться у повідомленні.