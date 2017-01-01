Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»
- Вчора, 06:14
-
Розсилка
Нель-Пітерс працює тренером по самообороні
Представниця ПАР отримала титул «Міс Всесвіт-2017».
Про це повідомляє Associated Press.
Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшла в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.
Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом «менеджмент».
Другу місце на конкурсі зайняла Міс Колумбія, слідом за нею - Міс Ямайка.
Україну в цьому році представляла 18-річна Яна Краснікова. На українському відборі Яна захопила журі тим, що виконала гімн України українською та англійською мовами.
До слова, конкурс «Міс Всесвіт-2017» цього року відбувається вже 66 раз, а участь в ньому беруть незаміжні дівчата віком від 18 до 26 років. У минулому році титул найкрасивішої дівчини планети дістався француженці Ірис Міттенаар.
Нагадаємо, представниця України 27-річна Наталія Варченко стала переможницею конкурсу Miss Europe Continental-2017, що відбувся в італійському Неаполі.
Як зазначається, журі оцінювало учасниць за рівновагу на сцені, яскраву індивідуальність, впертість, амбіції і, звичайно ж, за красу.