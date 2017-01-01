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    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»

    Нель-Пітерс працює тренером по самообороні
    Представниця ПАР отримала титул «Міс Всесвіт-2017». Про це повідомляє Associated Press. Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшла в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі. Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом
    • Вчора, 06:14
    • Розсилка

    Нель-Пітерс працює тренером по самообороні

    Представниця ПАР отримала титул «Міс Всесвіт-2017».

    Про це повідомляє Associated Press.

    Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшла в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.

    Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом «менеджмент».

    Другу місце на конкурсі зайняла Міс Колумбія, слідом за нею - Міс Ямайка.

    Україну в цьому році представляла 18-річна Яна Краснікова. На українському відборі Яна захопила журі тим, що виконала гімн України українською та англійською мовами.

    До слова, конкурс «Міс Всесвіт-2017» цього року відбувається вже 66 раз, а участь в ньому беруть незаміжні дівчата віком від 18 до 26 років. У минулому році титул найкрасивішої дівчини планети дістався француженці Ірис Міттенаар. 

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    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»
    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»
    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»
    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»
    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»
    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»
    Представниця ПАР стала володаркою корони «Міс Всесвіт-2017»

    Нагадаємо, представниця України 27-річна Наталія Варченко стала переможницею конкурсу Miss Europe Continental-2017, що відбувся в італійському Неаполі.

    «Цього року представниця з України вперше взяла участь у конкурсі і одразу ж здобула перемогу», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, журі оцінювало учасниць за рівновагу на сцені, яскраву індивідуальність, впертість, амбіції і, звичайно ж, за красу.

    конкурс мода и красота колумбія
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