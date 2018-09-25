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    Представник Константинополя: УПЦ МП не може «виганяти» екзархів з України

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    Представник Константинополя: УПЦ МП не може «виганяти» екзархів з України

    У міжцерковних відносинах УПЦ МП не є самостійною одиницею у веденні діалогу

    Українська православна церква Московського патріархату не має права вимагати, щоб екзархи Константинопольського патріархату покинули Україну.

    Про це в коментарі Укрінформу сказав доктор богослов’я, ієрарх Константинопольського патріархату архієпископ Тельміський Іова (Геча), коментуючи рішення синоду УПЦ МП, в якому призначення екзархів Константинопольського патріархату в Київ названо «грубим втручанням» у внутрішні справи церкви і міститься вимога, аби вони покинули Україну.

    «По якому праву УПЦ МП засуджує Вселенський патріархат, якщо у міжцерковних відносинах УПЦ МП не є самостійною одиницею у веденні діалогу, вона не є суб’єктом, не веде листування, в якій бере участь виключно РПЦ», – заявив владика Іов.

    Він також додав, що десять років тому не екзархи, а сам Вселенський патріарх приїздив до Києва, без запрошення з боку УПЦ МП, «і все одно церква під керівництвом митрополита Володимира обрала тоді не шлях конфронтації, а шлях діалогу і порозуміння». 

    Як відомо, РПЦ зробила крок до розриву відносин з Константинополем. 14 вересня Синод Російської православної церкви зупинив участь у всіх заходах та структурах, в яких головує Константинопольський патріархат. Перед цим, Вселенський патріарх Варфоломій під час переговорів з російським патріархом Кирилом повідомив, що рішення про українську автокефалію вже прийнято, і вже ведуться відповідні процеси. Вселенський патріархат в рамках підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив екзархами у Києві архієпископа Данила Памфілійського із США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

    17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

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