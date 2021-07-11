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    Представник президента розповів, як мешканцям Криму звертатись до європейських судів

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    Антон Кориневич повідомив, куди можна поскаржитися на військових злочинців - Представник президента розповів, як мешканцям Криму звертатись до європейських судів

    Антон Кориневич повідомив, куди можна поскаржитися на військових злочинців

    Фото з відкритих джерел

    Справи кримчан вестимуть українські адвокати

    Постійний представник президента України в АР Крим і Севастополі Антон Кориневич поінформував, як жителі окупованого Криму можуть отримати юридичну допомогу на материковій Україні. Деталі службовець розповів у ефірі телеканалу «Дім».

    «Існують механізми особистих скарг. Зокрема, до Європейського суду з прав людини. Кримчани можуть звертатися до українських адвокатів, які вестимуть їх справи, зокрема, в Європейському суді з прав людини», – зазначив він.

    Також жителі Криму можуть звернутися в правоохоронні органи, якщо були здійснені військові злочини, злочини проти людяності або були порушені права людини.

    «У цьому напрямку активно працює прокуратура АР Крим та Севастополя, департамент з військових злочинів у структурі Офісу генерального прокурора. Це все документується, фіксується, збирається в портфоліо і застосовується як в рамках українських національних процесів, так і в роботі з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі», – пояснив постпред президента.

    Нагадаємо, що посольство Сполучених Штатів Америки у Києві засудило рішення окупаційної адміністрації Криму про продовження терміну арешту журналіста «Радіо Свобода» Владислава Єсипенко.

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    Теги: МЗС Крим ОБСЄ прокуратура Свобода радіо військові посольство злочини проти людяності права людини
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    Представник президента розповів, як мешканцям Криму звертатись до європейських судів