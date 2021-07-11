Представник президента розповів, як мешканцям Криму звертатись до європейських судів

Антон Кориневич повідомив, куди можна поскаржитися на військових злочинців

Справи кримчан вестимуть українські адвокати

Постійний представник президента України в АР Крим і Севастополі Антон Кориневич поінформував, як жителі окупованого Криму можуть отримати юридичну допомогу на материковій Україні. Деталі службовець розповів у ефірі телеканалу «Дім».

«Існують механізми особистих скарг. Зокрема, до Європейського суду з прав людини. Кримчани можуть звертатися до українських адвокатів, які вестимуть їх справи, зокрема, в Європейському суді з прав людини», – зазначив він.

Також жителі Криму можуть звернутися в правоохоронні органи, якщо були здійснені військові злочини, злочини проти людяності або були порушені права людини.

«У цьому напрямку активно працює прокуратура АР Крим та Севастополя, департамент з військових злочинів у структурі Офісу генерального прокурора. Це все документується, фіксується, збирається в портфоліо і застосовується як в рамках українських національних процесів, так і в роботі з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі», – пояснив постпред президента.

Нагадаємо, що посольство Сполучених Штатів Америки у Києві засудило рішення окупаційної адміністрації Криму про продовження терміну арешту журналіста «Радіо Свобода» Владислава Єсипенко.