Зеленський передав Віткоффу та Кушнеру пропозицію нової зустрічі
Україна готова до переговорів зі США вже найближчими днями
Президент України Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що українська сторона передала представникам США пропозиції щодо проведення нових переговорів. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».
За словами президента, Україна підтримує постійний зв'язок з американською стороною, а команди обох країн продовжують переговори щодо можливих шляхів досягнення миру. «Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості», – наголосив Зеленський.
Глава держави уточнив, що українська команда вже направила американській стороні пропозиції стосовно подальших контактів. «Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру», – зазначив президент.
Зеленський підкреслив, що Україна налаштована на конструктивну співпрацю, водночас її позиція залишається незмінною – захист незалежності українського народу.
Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, доки президент України Володимир Зеленський не налагодить відносини з американським лідером.
За даними The New York Times, напруженість між сторонами загострилася під час переговорів 9 жовтня поблизу Маямі. Під час зустрічі американські представники повідомили про намір США призупинити санкції щодо російського дизельного пального та передали вимогу Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.
Коли українська сторона запитала про зустрічні поступки, американці нагадали про допомогу Вашингтона, зокрема розвідувальну підтримку. Деякі учасники переговорів сприйняли це як приховану погрозу.
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