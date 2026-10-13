Зеленський передав Віткоффу та Кушнеру пропозицію нової зустрічі

Україна готова до переговорів зі США вже найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що українська сторона передала представникам США пропозиції щодо проведення нових переговорів. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, повідомляє «Главком».

За словами президента, Україна підтримує постійний зв'язок з американською стороною, а команди обох країн продовжують переговори щодо можливих шляхів досягнення миру. «Україна готова до зустрічей, Україна підтримала президента Америки в питанні про енергетичне припинення вогню. Треба, щоб Росія також була в цій домовленості», – наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що українська команда вже направила американській стороні пропозиції стосовно подальших контактів. «Найближчими днями ми готові зустрічатись, і я цю пропозицію передав через мою команду Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру», – зазначив президент.

Зеленський: Будуть хороші рішення на підтримку України на цьому тижні – ми готуємо їх зараз. Я продовжую контактувати з усіма нашими партнерами, які можуть нам допомогти і які завжди дієві. І буду говорити з Данією сьогодні, буду говорити з Литвою – з премʼєр-міністрами. Завтра – важливі перемовини в Британії. Цей тиждень – також перемовини з Європейським Союзом. Будуть пакети підтримки для України, і рухаємось також в переговорах про вступ в Європейський Союз. Цей тиждень – відкриття двох кластерів. Уже два були відкриті влітку, і до кінця року маємо відкрити всі шість переговорних кластерів. Це наш план. І це пріоритет. Це політична і моральна підтримка для нашого народу, це доказ незворотності курсу України – бути нормальною, бути сильною, бути європейською країною. Також ми працюємо і на забезпечення повної фінансової підтримки України та українців, на виконання наших домовленостей з Європою. Я хочу сьогодні подякувати парламентарям та подякувати нашим урядовцям: на цьому тижні є необхідні рішення – необхідні закони, необхідні урядові рішення. Дякую. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський підкреслив, що Україна налаштована на конструктивну співпрацю, водночас її позиція залишається незмінною – захист незалежності українського народу.

Нагадаємо, спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відклали заплановану поїздку до Москви, доки президент України Володимир Зеленський не налагодить відносини з американським лідером.

За даними The New York Times, напруженість між сторонами загострилася під час переговорів 9 жовтня поблизу Маямі. Під час зустрічі американські представники повідомили про намір США призупинити санкції щодо російського дизельного пального та передали вимогу Трампа припинити українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Коли українська сторона запитала про зустрічні поступки, американці нагадали про допомогу Вашингтона, зокрема розвідувальну підтримку. Деякі учасники переговорів сприйняли це як приховану погрозу.