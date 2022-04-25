Прем'єр Британії і Генсек ООН обговорили варіанти допомоги Маріуполю

обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Ключовою темою розмови стало питання надання гуманітарної допомоги населенню українського Маріуполя.

«Вони обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон, і необхідність домогтися припинення вогню, підтримувати гуманітарні зусилля і забезпечити можливість виїзду для мирного населення. Прем'єр-міністр чітко заявив про необхідність глобальної солідарності, підкресливши, що Сполучене Королівство продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагаючи Україні захищати свою територію«, - коментує розмову прес-служба Джонсона.

Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

Тим часом вночі в російському Брянську загорілися нафтобази, що входять до комплексу нафтопроводу Дружба, через яку до Європи надходить нафта. Пожежа виникла після вибухів. Також горить військова частина.