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    Прем'єр Британії і Генсек ООН обговорили варіанти допомоги Маріуполю

    Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - Прем'єр Британії і Генсек ООН обговорили варіанти допомоги Маріуполю
    Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем

    обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон

    Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який у вівторок має намір відвідати Москву. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

    Ключовою темою розмови стало питання надання гуманітарної допомоги населенню українського Маріуполя.

    «Вони обговорили загальну стурбованість ударами в районах, обложених російськими силами, таких як Маріуполь і Херсон, і необхідність домогтися припинення вогню, підтримувати гуманітарні зусилля і забезпечити можливість виїзду для мирного населення. Прем'єр-міністр чітко заявив про необхідність глобальної солідарності, підкресливши, що Сполучене Королівство продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, допомагаючи Україні захищати свою територію«, - коментує розмову прес-служба Джонсона.

    Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

    Тим часом вночі в російському Брянську загорілися нафтобази, що входять до комплексу нафтопроводу Дружба, через яку до Європи надходить нафта. Пожежа виникла після вибухів. Також горить військова частина.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Прем'єр Британії і Генсек ООН обговорили варіанти допомоги Маріуполю