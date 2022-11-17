Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20

Ріші Сунак наголошує: загрози Росії щодо застосування ядерної зброї неприпустимі

Російську Федерацію не можна виключити із країн G20, незважаючи на заклики деяких західних політиків. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час виступу на саміті СОР27 у Єгипті.

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«G20 – це ширша група країн, яка працює за принципом консенсусу. Таким чином, неможливо виключити Росію з цієї групи таким же способом, як із G7», – зазначив прем'єр-міністр Британії.

Сунак також повідомив, що Лондон тісно працює з партнерами по G20, щоб передати чіткий єдиний сигнал: загрози застосування ядерної зброї неприпустимі.

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Разом із тим, одноголосності щодо припинення членства РФ в G20 – навіть якби юридично це було б можливо – не слід чекати: міністр закордонних справ КНР Ван І раніше заявив, що Пекін не підтримує позбавлення Росії членства у Великій двадцятці

Як повідомлялось, під час саміту G20 на Балі прем’єр Британії пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на події.

Народні депутати Верховної Ради звернулася до країн «Великої двадцятки» з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів.

Нагадаємо, після анексії Криму Росію формально виключили з G7. Після нищівної критики на адресу РФ рештою членів G8 в червні 2014 року не відбулася запланована зустріч Великої вісімки в Сочі (Росія) — замість неї була проведена зустріч уже G7 в Брюсселі.

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