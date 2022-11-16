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Парламент звернувся до G20: вимагає виключити Росію з групи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Парламент звернувся до G20: вимагає виключити Росію з групи
Рада аргументувала свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України
фото з відкритих джерел

Звернення підтримали 310 народних депутатів 

Народні депутати Верховної Ради звернулася до країн «Великої двадцятки» з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів. Про це повідомив нардепа Ярослав Железняк.

«Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи. Тобто зробити G19», – повідомив він.

Рада аргументувала свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду.

«Цілеспрямоване знищення Росії населення України, яке має всі ознаки геноциду, а також невиборчість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету», – цитує Железняк текст.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров завершив участь у саміті G20 на Балі та вже покинув Індонезію.  Також прем’єр Британії Сунак пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на саміті G-20

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Теги: парламент населення саміт великої двадцятки Верховна Рада росія

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