Парламент звернувся до G20: вимагає виключити Росію з групи

Рада аргументувала свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України

Звернення підтримали 310 народних депутатів

Народні депутати Верховної Ради звернулася до країн «Великої двадцятки» з вимогою виключити Росію з G20. Звернення підтримали 310 народних депутатів. Про це повідомив нардепа Ярослав Железняк.

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«Парламент звернувся до держав Групи Двадцяти (G20) щодо виключення Російської Федерації зі складу цієї Групи. Тобто зробити G19», – повідомив він.

Рада аргументувала свою вимогу тим, що Росія цілеспрямовано знищує населення України, що має всі ознаки геноциду.

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«Цілеспрямоване знищення Росії населення України, яке має всі ознаки геноциду, а також невиборчість ракетних ударів та артилерійських обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури України російськими окупаційними військами, які не переслідують жодних військових цілей і мають виключно терористичну мету», – цитує Железняк текст.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров завершив участь у саміті G20 на Балі та вже покинув Індонезію. Також прем’єр Британії Сунак пустив шпильку на адресу Путіна через його відсутність на саміті G-20