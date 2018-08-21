Прем’єр-міністр Греції відправився на Ітаку



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Алексіс Ципрас

В 2010-2018 роках Греція отримала 288 млрд євро допомоги

Після прибуття на острів Ітака грецький прем’єр-міністр Алексіс Ципрас заявив про те, що цей острів знову буде асоціюватися із закінченням одіссеї сучасності, яка була дуже важкою для народу Греції. Мова йде про завершення 8-річної програми надання фінансової допомоги із боку ЄС. Глава грецького уряду має намір звернутися до народу країни із цього приводу.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За словами Ципраса, якщо країна вийшла із програми кредитної допомоги, то це далеко не означає, що всі проблеми були вирішені. Тому, як наголосив прем’єр-міністр Греції, ніхто не збирається святкувати.

Всього за 2010-2018 роки Афіни отримали на рефінансування боргу 288 млрд євро або 180% від ВВП країни. Греція повинна буде підтримувати бюджет із профіцитом, не рахуючи виплат по боргам, а також може буде змушена в 2019 році провести подальші скорочення пенсійного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що Греція успішно закінчила третю програму зовнішньої макрофінансової допомоги і вийшла з-під зовнішнього управління іноземних кредиторів, під яким вона перебувала з 2010 року.