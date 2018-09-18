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    Прем'єр-міністр Ізраїлю поговорив з Путіним стосовно збиття Іл-20

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    Прем'єр-міністр Ізраїлю поговорив з Путіним стосовно збиття Іл-20

    Нетаньягу запропонував надати РФ усю необхідну інформацію для розслідування інциденту

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у вівторок, 18 вересня, провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним у зв’язку зі збиттям російського літака біля сирійського узбережжя.

    Про це повідомляє Reuters.

    Під час розмови Нетаньяху сказав, що Сирія повністю відповідальна за збиття літака Іл-20.

    Також ізраїльський прем’єр запропонував надати усю необхідну інформацію для розслідування цього інциденту.

    Нагадаємо, у Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

    Російський літак-розвідник Іл-20 був збитий над Середземним морем в ніч на 18 вересня. У результаті загинули 15 російських військових. 

    Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

    Джерело: ТСН

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