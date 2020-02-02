Помпео заявив, що США поки не готові до остаточного зняття санкцій з Білорусі



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Майкл Помпео і Володимир Макей під час брифінгу Фото: Белта

Помпео зазначив, що між Білоруссю і США значно покращилися дипломатичні відносини

США поки не готові до остаточного зняття санкцій з Білорусі, але зустрічі, які відбулися в Мінську, наближають вирішення цього питання.

Про це заявив Держсекретар США Майкл Помпео після переговорів з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, передає «Белта».

За словами Помпео, Вашингтон буде розглядати, які санкції можна зняти і в результаті чого.

«Поки що ми до цієї точки не дійшли. Але такі моменти, як сьогодні, наближають до цієї мети», - сказав він.

За словами держсекретаря, він обговорив з Лукашенком ситуацію з правами людини в країні.

«В Білорусі зроблено значний поступ у цих питаннях. Подальший прогрес - це єдиний спосіб зняття санкцій», - зазначив він.

Помпео зазначив, що між Білоруссю і США значно покращилися дипломатичні відносини.

Він нагадав, що недавно Мінськ зняв обмеження за кількістю дипломатів в американському посольстві, а тепер країни мають намір призначити своїх послів.

«Це вже корисно для США і Білорусі», - підкреслив Помпео.

Як повідомлялося, Помпео перебував в Мінську з одноденним візитом. Попередній візит держсекретаря США до Мінська відбувся в 1993 році.

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