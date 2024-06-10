Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів

Олаф Шольц, на відміну від Еммануеля Макрона, не збирається розпускати парламент

Соціал-демократична партія чинного канцлера отримала свій найгірший результат в історії існування

Німеччина не буде слідувати за Францією і не проводитиме позачергові вибори, попри похмурі результати правлячої коаліції на виборах до ЄС. Таку заяву зробив у понеділок речник канцлера Олафа Шольца. «Наступна звична дата виборів – наступна осінь. І це те, що ми плануємо зробити», — сказав Штеффен Гебештрайт на урядовій прес-конференції, передає The Guardian.

Коаліція Шольца зазнала серйозних втрат на європейських виборах , причому всі три партії в його уряді поступалися консерваторам і ультраправим, як показали попередні результати.

Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера отримали свій найгірший результат в історії існування партії — 14%. Це третє місце після ультраправої AfD (Альтернативи для Німеччини) з близько 16%. Обидві ці партії значно поступаються консервативному блоку ХДС-ХСС (коаліція Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу), який отримав 30% підтримки. Зелені набрали 12%, а ліберальна ВДП (Вільна демократична партія) – 5%.

Результат спричинив заклики опозиційних партій до Шольца наслідувати приклад Еммануеля Макрона та призначити дострокові вибори.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що на виборах до Європарламенту масово перемагають праві: водночас стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон розпускає парламент Франції.

«Національне обʼєднання» Марін Ле Пен набирає понад 30%, тоді як правоцентристська коаліція партій із «Ренесансом» Макрона – удвічі (15,2%) менше. Перший тур парламентських виборів відбудеться 30 червня, другий – через тиждень, 7 липня.