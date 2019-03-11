Президент Алжиру не піде в президенти вп’яте



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Про своє рішення Бутефліка оголосив наступного дня після того, як повернувся в Алжир після двотижневого перебування в лікарні Швейцарії

У зв'язку з рішенням президента в Алжирі відклали проведення президентських виборів

Президент Алжиру Абдель Азіз Бутефліка відмовився від участі в президентських виборах на тлі масштабних антиурядових протестів.

Як повідомляє BBC, 82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

У зв'язку з рішенням президента в Алжирі відклали проведення президентських виборів.

Голосування було призначено на 18 квітня. Нові терміни виборів не уточнюються.

Про своє рішення Бутефліка оголосив наступного дня після того, як повернувся в Алжир після двотижневого перебування в лікарні Швейцарії.

В антиурядових маршах в Алжирі та інших містах брали участь десятки тисяч людей. Вони вимагали від президента Абдель Азіза Бутефліки відмовитися від висунення на п'ятий президентський термін. Ці протести стали найбільшими після «арабської весни» 2011 року.

Джерело: Новое Время