Президент Азербайджану запропонував Франції віддати вірменам Марсель

Алієв наголосив, що не розуміє, яке «відношення має парламент Франції» до ситуації в Карабаху

Сенат Франції прийняв резолюцію, де йдеться про визнання незалежності невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вівторок, 1 грудня, запропонував Франції віддати вірменам, які там живуть місто Марсель, створивши для них «другу державу».

З такою ініціативою азербайджанський лідер виступив у відповідь на резолюцію, яку прийняв сенат Франції 25 листопада.

У документі французький уряд закликав визнати незалежність невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки (НКР) і запропонував Баку вивести війська з регіону.

При цьому держсекретар при МЗС Франції Жан-Батист Лемуан зазначив, що одностороннє визнання Парижем незалежності Нагірного Карабаху не піде на користь нікому і не допоможе в просуванні мирного процесу.

Президент Азербайджану обурився тим, що «розташовані в тисячах кілометрів» від Нагорного Карабаху держави «приймають закони, парламенти обговорюють це питання» (незалежність НКР ─ ред). Алієв зазначив, що не розуміє, яке «відношення має парламент Франції» до ситуації в Карабаху.

«Якщо вони (вірмени ─ ред.) вам подобаються, то, я говорив в період війни, віддайте місто Марсель, змініть його назву, створіть їм там другу державу», ─ цитують Алієва ЗМІ.

Він підкреслив, що термін «нагірно-карабахський конфлікт» залишився вже в минулому, і порадив не вживати його в майбутньому.

До слова, після резолюції французького парламенту 27 листопада Міністерство закордонних справ заявило, що Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах.

Як повідомлялося, армія Азербайджану взяла під контроль останній район у Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Документ передбачає, що до регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

До слова, російські «миротворці» вже привезли до Карабаху «Гради». Також відомо, що Путін відправив у Нагірний Карабах щонаайменше 140 літаків з «миротворцями».

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