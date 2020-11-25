Мінінфраструктури про ймовірне звільнення Криклія: Це чутки, міністр працює

У міністерстві запевнили, що Владислав Криклій продовжить працювати на посаді очільника відомства

У Міністерстві інфраструктури спростували інформацію ЗМІ про ймовірне звільнення керівника відомства Владислава Криклія

У коментарі Радіо Свобода речниця Мінінфраструткури Оксана Герасимова назвала інформацію Української правди безпідставними чутками.

«Це чутки, ми не коментуємо чутки. Дуже прикро, що це дає Українська правда з посиланням на чутки. І зазначає чомусь про одного міністра, не говорячи про інших. Міністр працює, треба багато працювати - самі бачите, яка ситуація в країні», – сказала Герасимова.

За даними Української правди, в уряді хочу звільнити кількох міністрів, зокрема, Владислава Криклія. Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко нібито пропонує призначити на посаду міністра інфраструктури чинного голову Укравтодору Олександра Кубракова.

Як пише видання, таким чином Тимошенко намагається брати участь у переформатуванні Кабміну, хоча його напрямком відповідальності в Офісі наразі є регіональна політика.

У жовтні народний депутат Олександр Дубінський звинуватили міністра інфраструктури Владислава Криклія в корупції.

Криклій працює на посаді міністра інфраструктури з 29 серпня 2019 року.