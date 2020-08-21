Росія вже ввела свої війська в Білорусь

Мовою оригіналу

Не ждите торжественного ввода российских силовиков в Беларусь.

Они уже там.

После Второй Мировой войны, два слова вошло в общемировой военный словарь:

maskirovka и prosachivanie.

По двести-триста человек в день.

В Беларуси не изобразишь «зеленых человечков» и «самооборону Крыма» потому, что нет явного регионального противостояния.

В Беларусь не введешь войска прямо, потому, что восстанут беларусы, и возмутится Запад.

Но вести «...напряженные переговоры с Западом», когда у тебя тысячи четыре войска в Беларуси, а через два дня - шесть, а ещё через два - восемь и так далее, гораздо весомее.

Они уже там.