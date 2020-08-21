Росія вже ввела свої війська в Білорусь
Після Другої Світової війни, два слова увійшло в загальносвітовий військовий словник: maskirovka і prosachivanie
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Не ждите торжественного ввода российских силовиков в Беларусь.
Они уже там.
После Второй Мировой войны, два слова вошло в общемировой военный словарь:
- maskirovka и prosachivanie.
По двести-триста человек в день.
В Беларуси не изобразишь «зеленых человечков» и «самооборону Крыма» потому, что нет явного регионального противостояния.
В Беларусь не введешь войска прямо, потому, что восстанут беларусы, и возмутится Запад.
Но вести «...напряженные переговоры с Западом», когда у тебя тысячи четыре войска в Беларуси, а через два дня - шесть, а ещё через два - восемь и так далее, гораздо весомее.
Они уже там.
Джерело: блог Олексія Арестовича