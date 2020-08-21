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    Думки вголос

    Росія вже ввела свої війська в Білорусь

    • Олексій Арестович

      військовий експерт

    • Розсилка
    Росія вже ввела свої війська в Білорусь

    Після Другої Світової війни, два слова увійшло в загальносвітовий військовий словник: maskirovka і prosachivanie

    Мовою оригіналу

    Не ждите торжественного ввода российских силовиков в Беларусь.

    Они уже там.

    После Второй Мировой войны, два слова вошло в общемировой военный словарь:

    • maskirovka и prosachivanie.

    По двести-триста человек в день.

    В Беларуси не изобразишь «зеленых человечков» и «самооборону Крыма» потому, что нет явного регионального противостояния.

    В Беларусь не введешь войска прямо, потому, что восстанут беларусы, и возмутится Запад.

    Но вести «...напряженные переговоры с Западом», когда у тебя тысячи четыре войска в Беларуси, а через два дня - шесть, а ещё через два - восемь и так далее, гораздо весомее.

    Они уже там.

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    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Росія
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