Макрон: ЄС не хоче повторення у Білорусі українського сценарію
Євросоюз зацікавлений в демократичній перехідному періоді в Білорусі
Європейський союз зацікавлений у демократичному перехідному періоді в Білорусі, переговорах влади з опозицією і організації нових виборів.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France TV.
Проте в ЄС не хочуть, щоб події у Білорусі розвивалися за українським сценарієм, додав Макрон.
«Ми не хочемо повторення того, що сталося, зокрема, в Україні», – заявив президент Франції.
Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.
Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.
Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.
18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.
Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.