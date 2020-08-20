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    Макрон: ЄС не хоче повторення у Білорусі українського сценарію

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    Еммануель Макрон:&nbsp;Ми не хочемо повторення у Білорусі того, що сталося, зокрема, в Україні - Макрон: ЄС не хоче повторення у Білорусі українського сценарію
    Еммануель Макрон: Ми не хочемо повторення у Білорусі того, що сталося, зокрема, в Україні

    Євросоюз зацікавлений в демократичній перехідному періоді в Білорусі

    Європейський союз зацікавлений у демократичному перехідному періоді в Білорусі, переговорах влади з опозицією і організації нових виборів.

    Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France TV.

    Проте в ЄС не хочуть, щоб події у Білорусі розвивалися за українським сценарієм, додав Макрон.

    «Ми не хочемо повторення того, що сталося, зокрема, в Україні», – заявив президент Франції.

    Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

    18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

    Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

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