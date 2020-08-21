Криза у Білорусі: ЄС готовий виступити посередником і залучити Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі тривають масові протести

У Євросоюзі хочуть, щоб діалог був встановлений самими білорусами

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Європейського союзу виступити посередником для вирішення політичної кризи у Білорусі.

Про це він заявив під час пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Водночас французький лідер не виключає можливість залучення до діалогу Росії та міжнародних інститутів.

За словами Макрона, зараз в Білорусі необхідний діалог між діючою владою, опозицією та громадським суспільством, але в ЄС хочуть, щоб цей діалог був встановлений самими білорусами.

«Але Євросоюз готовий супроводжувати цей діалог, якщо роль посередника може бути корисною і якщо цього захочуть білоруси, з іншими інститутами, в тому числі ОБСЄ. Залучаючи Росію до діалогу», – наголосив президент Франції.

Макрон також заявив, що ЄС не хоче повторення у Білорусі українського сценарію.

Раніше європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Як повідомлялося, інавгурація Лукашенка в якості президента пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Фінляндія заявила, що не визнає вибори у Білорусі і підтримує санкції ЄС проти представників режиму Лукашенка.

18 серпня Естонія та Литва заявили, що не визнають результатів виборів у Білорусі.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.