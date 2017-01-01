Президент Єгипту дав військовим три місяці для наведення ладу на Синайському півострові

Військовим дозволили використовувати всі наявні засоби

У середу, 29 листопада, президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі віддав наказ військовим Єгипту використовувати всі наявні засоби для того, щоб гарантувати безпеку на Синайському півострові. Для виконання цього завдання президент країни дав збройним силам три місяці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Дану заяву аль-Сісі зробив,



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Військовим дозволили використовувати всі наявні засоби

У середу, 29 листопада, президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі віддав наказ військовим Єгипту використовувати всі наявні засоби для того, щоб гарантувати безпеку на Синайському півострові. Для виконання цього завдання президент країни дав збройним силам три місяці. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дану заяву аль-Сісі зробив, представляючи нового керівника генерального штабу збройних сил Єгипту, наголошуючи на тому, що це завдання є відповідальністю армії.

При цьому президента Єгипту не надав жодних деталей можливих військових операцій на Синайському півострові.

Така реакція керівництва країни викликана атакою на мечеть 24 листопада, внаслідок якої загинуло більше 300 осіб. Жодна терористична організація на сьогодні не взяла на себе відповідальності.

Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило найвищий рівень готовності силовиків після теракту на Синайському півострові.