Українська делегація ПАРЄ вирушила на сесію до Страсбурга

Делегати тиждень працюватимуть у сесійній залі, комітетах, політичних групах

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи вирушила на сесію до Страсбурга. Про це повідомила у facebook заступниця члена постійної делегації у ПАРЄ, народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

«Попереду тиждень роботи у сесійній залі, комітетах, політичних групах та з національними делегаціями», – зазначила вона. Нардепка також опублікувала фото зі своїми колегами в аеропорту «Бориспіль».

Як відомо, весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триватиме впродовж 19-22 квітня. У зв'язку із карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі.

Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв, що Росія може покинути ПАРЄ.

Напередодні глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів. Слуцький припустив, що це було зроблено спеціально, щоб відволікти увагу від подій у Білорусі.

«Білоруси нападають на Сполучені Штати, а ми зараз відволічемо і в політичній, і в інформаційній площині і нападемо на Росію», – зробив висновок Слуцький.

Раніше поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова і Руслана Боширова. Росіян розшукують у зв'язку з розслідуванням обставин тяжких кримінальних злочинів.

Нагадаємо, Рада Європи вважає «життєво важливою» співпрацю з Росією в справі забезпечення прав людини і демократії, повідомила генсек організації Марія Пейчинович-Бурич. Про це йдеться в листі, який вона направила главі МЗС Росії Сергію Лаврову у зв'язку з 25-річчям з моменту вступу Російської Федерації до РЄ.

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