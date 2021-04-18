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    Українська делегація ПАРЄ вирушила на сесію до Страсбурга

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    Українці працюватимуть у&nbsp;Парламентській асамблеї Ради Європи впродовж 19-22 квітня - Українська делегація ПАРЄ вирушила на сесію до Страсбурга
    Українці працюватимуть у Парламентській асамблеї Ради Європи впродовж 19-22 квітня
    Фото: facebook-сторінка Євгенії Кравчук

    Делегати тиждень працюватимуть у сесійній залі, комітетах, політичних групах

    Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи вирушила на сесію до Страсбурга. Про це повідомила у facebook заступниця члена постійної делегації у ПАРЄ, народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук.

    «Попереду тиждень роботи у сесійній залі, комітетах, політичних групах та з національними делегаціями», – зазначила вона. Нардепка також опублікувала фото зі своїми колегами в аеропорту «Бориспіль».

    Як відомо, весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи триватиме впродовж 19-22 квітня. У зв'язку із карантинними обмеженнями делегати працюватимуть у гібридному режимі.

    Заступник голови російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, голова комітету Держдуми РФ Леонід Слуцький заявляв, що Росія може покинути ПАРЄ.

    Напередодні глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Гамачек оголосив про висилку з країни 18 російських дипломатів. Слуцький припустив, що це було зроблено спеціально, щоб відволікти увагу від подій у Білорусі.

    «Білоруси нападають на Сполучені Штати, а ми зараз відволічемо і в політичній, і в інформаційній площині і нападемо на Росію», – зробив висновок Слуцький.

    Раніше поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії Олександра Петрова і Руслана Боширова. Росіян розшукують у зв'язку з розслідуванням обставин тяжких кримінальних злочинів.

    Нагадаємо, Рада Європи вважає «життєво важливою» співпрацю з Росією в справі забезпечення прав людини і демократії, повідомила генсек організації Марія Пейчинович-Бурич. Про це йдеться в листі, який вона направила главі МЗС Росії Сергію Лаврову у зв'язку з 25-річчям з моменту вступу Російської Федерації до РЄ.

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    Теги: МЗС Росія ПАРЄ Євгенія Кравчук
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