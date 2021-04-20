Порошенко зустрівся з послами G7 та Євросоюзу. Про що домовилися

«Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС», – Порошенко

«Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС», – Порошенко

«Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС», – Порошенко

За словами Порошенка, важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко обговорив із послами держав Групи семи та Європейського Союзу безпекові питання та протидію пандемії коронавірусу.

«Мав чудовий та змістовний обмін думками з послами країн Групи семи та ЄС. Вдячний за непохитну підтримку територіальної цілісності України та готовність збільшувати ціну за подальшу ескалацію з боку Росії», – повідомив Порошенко.

За його словами, важливо забезпечити внутрішню єдність перед обличчям російської агресії. «Я вдячний за підтримку цього мого заклику з боку послів G7 та ЄС. Україна не одна на своєму шляху до ЄС та НАТО, тоді як реформи мають вирішальне значення для успіху», – наголосив п’ятий резидент.

Порошенко представив план «Європейської Солідарності» щодо протидії коронавірусу та розраховує на підтримку G7 та ЄС для швидкого надання Україні достатньої кількості високоякісних вакцин.

Нагадаємо, Порошенко провів переговори з президентом Європейської народної партії, колишнім президентом Європейської Ради Дональдом Туском. Головною темою розмови стала ескалація з боку Росії ситуації на Донбасі та шляхи протидії агресивним планам Кремля.

Порошенко закликав європейських партнерів посилити економічні та секторальні санкції проти Росії і синхронізувати їх з останніми санкціями США. Також політик вважає, що треба зупинити російський проєкт «Північний потік – 2».

Раніше Порошенко запропонував три кроки для деескалації ситуації на Донбасі, яка відбувається на тлі нарощування російської армії уздовж українських кордонів.

Також Порошенко розповів, що докладає максимум зусиль, аби до червня в Україну надійшло 3 млн доз вакцин.