Президент підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії: що не можна

Президент підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

Не можна вживати терміни «внутрішній конфлікт», «громадянська війна»,«громадянський конфлікт»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Що тепер заборонено:

Виправдовувати агресію РФ і представляти її як «громадянську війну»;

Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати «ополченцями» і «ввічливими людьми»;

За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.

Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України у 2014 році.

Не можна вживати терміни «внутрішній конфлікт», «громадянська війна»,«громадянський конфлікт».

Дія даного указу стосується також політичних партій і громадських організацій.

Раніше YouTube видалив основний і резервний канали відомого російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловьев LIVE».

Зазначимо, Білий дім у рамках нових санкцій проти РФ заборонив поставку до РФ доларових банкнот. Про це президент США Джо Байден повідомив у новому зверненні.

Нагадаємо, минулої ночі стало відомо, що Facebook та Instagram тимчасово дозволять користувачам у деяких країнах закликати до насильства щодо російських солдатів, а також дописи із закликами до смерті главі країни-агресору Путіну.