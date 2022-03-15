Зеленський дав завдання українцям за кордоном

Президент звернувся до наших у всьому світі

«Ціна за цю війну повинна стати неймовірно болючою для РФ»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у всьому світі та закликав їх допомогти зупинити війну Росії проти України. Про це він написав у Twitter.

«Вся торгівля з РФ повинна бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть із журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні і долари і євро не оплачували нашу кров», – написав Зеленський.

Також президент України зазначив, що ціна для Росії за війну проти України повинна стати неймовірно болючою.

«Ціна за цю війну проти України повинна стати надзвичайно болючою для Росії. Відповідний тиск-завдання для всіх українців всередині та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі повинні зайняти моральну позицію. Не тільки держави, а й компанії», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський виступив перед парламентом Канади.

Також глава держави вважає, що деякі держави НАТО залякали самі себе.

На думку президента, кожен постріл по Україні – крок до самознищення Росії.

Читайте також: