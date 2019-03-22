Президент сказав, коли в Україні скасують військовий збір



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Військовий збір стягується із зарплати,заохочувальних та компенсаційних виплат, винагород, а також при виграші у лотерею

За словами Порошенка, потреби у військовому зборі не буде, коли закінчиться війна

Військовий збір припинять вираховувати із заробітних плат українців тоді, коли у цьому не буде потреби, коли закінчиться війна.

Про це президент України Петро Порошенко сказав у вечірньому ефірі телеканалу «Україна».

«На наступний день після закінчення війни», - зазначив Порошенко.

Як відомо, військовий збір стягується із заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат і винагород, які виплачуються платнику в зв’язку з трудовими відносинами, а також при виграші у лотерею.

До слова, президент України Петро Порошенко не виключає, що у період виборів 2019 можливі провокації та теракти.

Як писали раніше, спецслужби РФ готували теракт у метро Харкова. За даними слідства, російські спецслужби завербували жителя Харкова для виконання теракту на одній зі станцій метро.