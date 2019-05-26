Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)



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Фото: Instagram.com / AFP Photo

Трамп прибув до Японії разом з дружиною Меланією 25 травня

Президент США Дональд Трамп під час візиту до Японії вперше відвідав турнір з традиційного японського єдиноборства — сумо. Про це йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

«Президент Трамп і я спостерігали за сумо, традиційним видом спорту в Японії. Це був перший раз, коли діючий президент США відвідав турнір з сумо. Президент США вручив борцю Асанояму новостворений трофей, Кубок президента США, в той час як гучне підбадьорення пролунало по стадіону», - йдеться у повідомленні.

Президент США також виклав на своїй сторінці відео з турніру і подякував Абе.

Трамп прибув до Японії разом з дружиною Меланією 25 травня. Він має намір обговорити з Абе питання двосторонньої торгівлі, а також відносини з Іраном, Китаєм і КНДР.

Трамп у суботу встиг зіграти в гольф з прем’єром Японії Абе в заміському клубі Mobara Country Club в японській префектурі Тіба, повідомляє Yomiuri.