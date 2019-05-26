  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)

    • Розсилка
    Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)
    Фото: Instagram.com / AFP Photo

    Трамп прибув до Японії разом з дружиною Меланією 25 травня

    Президент США Дональд Трамп під час візиту до Японії вперше відвідав турнір з традиційного японського єдиноборства — сумо. Про це йдеться в повідомленні на офіційній Twitter-сторінці прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

    Читайте також

    «Президент Трамп і я спостерігали за сумо, традиційним видом спорту в Японії. Це був перший раз, коли діючий президент США відвідав турнір з сумо. Президент США вручив борцю Асанояму новостворений трофей, Кубок президента США, в той час як гучне підбадьорення пролунало по стадіону», - йдеться у повідомленні.

    Президент США також виклав на своїй сторінці відео з турніру і подякував Абе.

    Трамп прибув до Японії разом з дружиною Меланією 25 травня. Він має намір обговорити з Абе питання двосторонньої торгівлі, а також відносини з Іраном, Китаєм і КНДР.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)
    Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)
    Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)
    Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)
    Президент США з дружиною вперше побували на турнірі з сумо у Японії (фото)
    Фото: twitter.com/realdonaldtrump, Instagram.com / AFP Photo

    Трамп у суботу встиг зіграти в гольф з прем’єром Японії Абе в заміському клубі Mobara Country Club в японській префектурі Тіба, повідомляє Yomiuri.

    Читайте також
    США Дональд Трамп єдиноборства президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ