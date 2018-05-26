Президент Венесуели Мадуро склав присягу на новий термін

Новий шестирічний термін перебування Мадуро на посаді глави держави офіційно починається лише 10 січня

Президент Венесуели Ніколас Мадуро, після спірного переобрання на пост глави держави, склав присягу на новий президентський термін. Мадуро, який править країною з 2013 року, склав присягу перед головою Конституційного суду Делси Родрігес в Каракасі в четвер, 24 травня.

Однак, новий шестирічний термін перебування Мадуро на посаді глави держави офіційно починається лише 10 січня, повідомляє DW.

Нагадаємо, 20 травня Мадуро знову переміг на президентських виборах, набравши 68 відсотків голосів. Коаліція опозиційних партій Венесуели бойкотувала вибори.

Таким чином Ніколас Мадуро забезпечив собі перебування на посаді президента Венесуели до 2025 року. Виборча рада 22 травня офіційно оголосила його переможцем.

Напередодні виборів багато представників опозиції були відсторонені від участі в них або ув'язнені. Деяким із них довелося виїхати за кордон. Головний опозиційний альянс Венесуели MUD голосування бойкотував, активність виборців була нижчою 50 відсотків. Цілий ряд держав Латинської Америки не визнали результатів голосування і обіцяли на знак протесту відкликати своїх послів у Венесуелі. США посилили санкції проти уряду в Каракасі.

Раніше повідомлялося, що США та 16 країн Латинської Америки погрожують не визнати заплановані на 20 травня цього року президентські вибори в Венесуелі.