  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Президент ввів до складу РНБО міністра економіки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент ввів до складу РНБО міністра економіки
    Фото: latifundist.com

    Указ про призначення Любченка вже опублікований на сайті президента

    Президент України Володимир Зеленський ввід до складу Ради національної безпеки та оборони нового віце-прем'єра і міністра економіки Олексія Любченка. Про це повідомив під час брифінгу 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов.

    «Сьогодні президент України указом ввів першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки пана Любченка до складу, він точно так само з сьогоднішнього дня є членом Ради національної безпеки та оборони», – заявив Данілов.

    Указ про призначення Любченка вже опублікований на сайті президента. У його тексті сказано, що він набуває чинності з дня опублікування.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що під американськими санкціями вже опинилися 134 громадян України. Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про кожного українця, який фігурує у санкційних списках США.

    Читайте також:

    Теги: США РНБО санкції Володимир Зеленський президент Олексій Данілов Олексій Любченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент ввів до складу РНБО міністра економіки