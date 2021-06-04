Президент ввів до складу РНБО міністра економіки

Указ про призначення Любченка вже опублікований на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський ввід до складу Ради національної безпеки та оборони нового віце-прем'єра і міністра економіки Олексія Любченка. Про це повідомив під час брифінгу 4 червня секретар РНБО Олексій Данілов.

«Сьогодні президент України указом ввів першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки пана Любченка до складу, він точно так само з сьогоднішнього дня є членом Ради національної безпеки та оборони», – заявив Данілов.

Указ про призначення Любченка вже опублікований на сайті президента. У його тексті сказано, що він набуває чинності з дня опублікування.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що під американськими санкціями вже опинилися 134 громадян України. Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про кожного українця, який фігурує у санкційних списках США.