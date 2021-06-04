Німеччина та Франція відповідальні за окупацію Криму – Данілов

Данілов: «Коли одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало бути просто «занепокоєними»

Секретар РНБО вважає, що ці країни зацікавлені в співпраці з РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов нагадав про відмову Німеччини та Франції надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО в 2008 році. Після цього була російська окупація Криму та напад на Грузію. Про це Данілов заявив на брифінгу після засідання РНБО.

За його словами, ці країни зацікавлені в співпраці з РФ. Вони є політичними та економічними партнерами Росії.

«І нам це дуже неприємно. Бо саме ці дві країни в 2008 році відмовили в ПДЧ Україні та Грузії. І в 2008 році на Грузію напали. Після того є ситуація з окупованим Кримом. Чи мають за це нести відповідальність Німеччина та Франція. Я вважаю, що мають», - заявив він.

Він заявив, що коли одна країна порушує кордони іншої, то занадто мало бути просто «занепокоєними».

Зазначимо, що Німеччина разом з Росією будують газопровід «Північний потік-2». А президент Франції Еммануель Макрон неодноразово заявляв про необхідність діалогу з Росією. Додамо, що ці дві країни є учасниками «нормандської четвірки».

Як раніше повідомляв «Главком», генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.