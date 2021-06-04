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    Росія не збирається зупинятися лише на «Північному потоку-2», попереду інші проєкти – Путін

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    Росія не збирається зупинятися лише на «Північному потоку-2», попереду інші проєкти – Путін
    Фото: прессслужба президента РФ

    За словами президента РФ, роботи з будівництва другої нитки «Північного потоку-2» тривають

    Росія готова і далі реалізовувати із зарубіжними партнерами проекти, подібні «Північному потоку-2». По цьому газопроводу вже завершено укладання першої нитки. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє «РИА Новости».

    За його словами, роботи з будівництва другої нитки «Північного потоку-2» тривають.

    «Ми готові і далі реалізувати проекти, подібні «Північному потоку-2», – заявив Путін.

    Відзначимо, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що в цьому році США введуть нові санкції проти «Північного потоку-2». Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

    Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена відмовилась посилювати санкції проти газопроводу.

    Тим часом, У інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі акцентував на небезпеках, які несе регіону можливе завершення проєкту «Північний потік-2».

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    Теги: Росія США санкції Путін президент Північний потік-2 Бартош Ціхоцькі
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    Росія не збирається зупинятися лише на «Північному потоку-2», попереду інші проєкти – Путін