Росія не збирається зупинятися лише на «Північному потоку-2», попереду інші проєкти – Путін

За словами президента РФ, роботи з будівництва другої нитки «Північного потоку-2» тривають

Росія готова і далі реалізовувати із зарубіжними партнерами проекти, подібні «Північному потоку-2». По цьому газопроводу вже завершено укладання першої нитки. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє «РИА Новости».

За його словами, роботи з будівництва другої нитки «Північного потоку-2» тривають.

«Ми готові і далі реалізувати проекти, подібні «Північному потоку-2», – заявив Путін.

Відзначимо, американський сенатор Джин Шахін висловила надію, що в цьому році США введуть нові санкції проти «Північного потоку-2». Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена відмовилась посилювати санкції проти газопроводу.

Тим часом, У інтерв’ю «Главкому» Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі акцентував на небезпеках, які несе регіону можливе завершення проєкту «Північний потік-2».