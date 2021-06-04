  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    РНБО може запровадити санкції проти п’ятьох нардепів – ЗМІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    4 червня РНБО розгляне вісім питань - РНБО може запровадити санкції проти п’ятьох нардепів – ЗМІ
    4 червня РНБО розгляне вісім питань
    Фото: РНБО

    Засідання РНБО в п'ятницю розпочнеться о 14:00

    На засіданні Рада національної безпеки та оборони України сьогодні планує обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО, а також заслухати звіти про виконання попередніх рішень РНБО України, повідомила пресслужба.

    Агентство УНН повідомляє, що під санкції можуть потрапити й п’ятеро народних депутатів.

    Також відомо, що засідання РНБО в п'ятницю розпочнеться о 14:00. Пресслужба Радбезу повідомила, що на засіданні сьогодні розглянуть вісім питань.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні буде представлено звіт щодо аудиту державних земель, дач і резиденцій на заповідних територіях Пуща-Водиця та Конча-Заспа.

    Попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на п’ять років.

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов напередодні розповів, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська. Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

    Також нагадаємо, що 2 червня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів.

    3 червня на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт про деолігархізацію. Стало відомо, як влада має намір боротися з олігархами.

    Спікер парламенту Дмитро Разумков розкритикував законопроєкт Зеленського про олігархів. Він наголосив, що у президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, тож необхідно створити спеціальний орган, який складатиме реєстр олігархів. І це має бути не РНБО.

    14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.

    Читайте також:

    Теги: НАТО РНБО санкції депутат Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    РНБО може запровадити санкції проти п’ятьох нардепів – ЗМІ