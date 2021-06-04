РНБО може запровадити санкції проти п’ятьох нардепів – ЗМІ

Засідання РНБО в п'ятницю розпочнеться о 14:00

На засіданні Рада національної безпеки та оборони України сьогодні планує обговорити питання поглиблення співпраці з НАТО, а також заслухати звіти про виконання попередніх рішень РНБО України, повідомила пресслужба.

Агентство УНН повідомляє, що під санкції можуть потрапити й п’ятеро народних депутатів.

Також відомо, що засідання РНБО в п'ятницю розпочнеться о 14:00. Пресслужба Радбезу повідомила, що на засіданні сьогодні розглянуть вісім питань.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на найближчому засіданні буде представлено звіт щодо аудиту державних земель, дач і резиденцій на заповідних територіях Пуща-Водиця та Конча-Заспа.

Попереднє засідання РНБО відбулося 14 травня. Тоді було застосовано персональні санкції до 557 так званих «злодіїв у законі» та затверджено Стратегію кібербезпеки України на п’ять років.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов напередодні розповів, що незабаром в Україні буде створено новий рід військ – кібервійська. Рада національної безпеки і оборони України на засіданні 14 травня ухвалила таємне рішення створити кібервійська.

Також нагадаємо, що 2 червня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про олігархів.

3 червня на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт про деолігархізацію. Стало відомо, як влада має намір боротися з олігархами.

Спікер парламенту Дмитро Разумков розкритикував законопроєкт Зеленського про олігархів. Він наголосив, що у президентському законопроєкті про олігархів існує конфлікт інтересів, тож необхідно створити спеціальний орган, який складатиме реєстр олігархів. І це має бути не РНБО.

14 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що законопроєкт про статус олігархів наразі в роботі і найближчим часом його внесуть до Верховної Ради.