До санкційних списків США потрапило 134 українці – РНБО

130 українців опинилися під санкціями, які запровадило Міністерство фінансів США

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що під американськими санкціями вже опинилися 134 громадян України. Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити інформацію про кожного українця, який фігурує у санкційних списках США. Про це йшлося на брифінгу в Офісі президента України.

Як розповів Данілов, 130 українців опинилися під санкціями, які запровадило Міністерство фінансів США. Ще четверо українських громадян фігурують у санкційних списках американського Держдепу.

«Усього на сьогодні під санкціями США знаходяться 134 громадянина України. Ми дали доручення СБУ, Кабміну, Службі зовнішньої розвідки по кожному громадянину перевірити всю відповідну інформацію, на підставі чого проти них були застосовані санкції від США, для прийняття відповідних рішень в разі необхідності на засіданнях РНБО», - сказав він.

Раніше Данілов звинуватив Німеччину та Францію в окупації Криму.

Як раніше повідомляв «Главком», генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.