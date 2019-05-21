Президент Зеленський призначив собі першого помічника



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Сергій Шефір

Раніше ЗМІ називали Сергія Шефіра одним із претендентів на посаду глави Адміністрації президента

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Шефіра першим помічником глави держави.

Відповідний указ №305/2019 від 21 травня опублікований на сайті президента

«Призначити Шефіра Сергія Нахмановича першим помічником президента України», - говориться в указі.

Як відомо, раніше ЗМІ називали Шефіра одним із претендентів на посаду глави Адміністрації президента.

21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Також Зеленський звільнив начальника Генштабу Збройних сил України Віктора Муженка і призначив на цю посаду Руслана Хомчака.

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.