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    Економіка та фінанси

    Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються

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    Раніше Сергій Марченко в інтерв&rsquo;ю &laquo;Главкому&raquo; заявив, що коштів на субсидії вистачить до листопада - Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються
    Раніше Сергій Марченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що коштів на субсидії вистачить до листопада
    Фото Станіслава Груздєва/Главком

    У держбюджеті на цей рік на виплату пільг та житлових субсидій передбачені видатки в сумі 35,2 млрд грн

    Фінансування субсидій у жовтні та листопаді вимагає коректив у держбюджеті на 2021 рік. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Так, фінансування субсидій – один з показників, які вимагають коректив у бюджеті на цей рік», – сказав міністр.

    Як нагадав міністр, субсидії оплачуються на початку наступного за звітним місяцем. Таким чином, грудневі субсидії будуть оплачені в січні.

    «Виходить, тільки жовтень-листопад. Фінансування субсидій на цей період найбільш критичне, і ми зараз думаємо, як це питання зняти», – сказав глава Мінфіну.

    Він запевнив, що часу на корекцію достатньо.

    «Ми говорили: після опалювального сезону проаналізуємо і зробимо висновки. Але уряд готовий виділити кошти, це не є проблемою. Враховуючи перевиконання бюджету, я не вважаю це проблемою. Коштів на субсидії вистачить усім, у кого на це є право», – сказав Марченко.

    Раніше Сергій Марченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що коштів на субсидії вистачить до листопада.

    Також міністр фінансів заявив, що в держбюджеті на цей рік на виплату пільг і житлових субсидій передбачено видатки в сумі 35,2 млрд грн, з яких станом на 4 серпня фактично спрямовано 31,4 млрд грн, або 88,5% від річного плану. Міністр сказав, що зараз проводиться додаткова потреба в коштах на субсидії.

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    Теги: Мінфін субсидія гроші опалювальний сезон фінансування уряд Сергій Марченко
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    Мінфін готує зміни до держбюджету, бо гроші на субсидії закінчуються