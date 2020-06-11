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    Думки вголос

    Чому є ймовірність, що Зеленський згодом піде так само, як Вакарчук

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Чому є ймовірність, що Зеленський згодом піде так само, як Вакарчук

    У всі часи в Україні президент був президентом саме тому, що міг кого завгодно посадити чи помилувати

    Почну здалеку.

    Не думаю, що Порошенку реально загрожує анонсоване вчорашньою підозрою звинувачення, і ось чому.

    З перевищення передбачених Конституцією повноважень, котре дійсно мало місце, його карати не будуть. По-перше, тому що Зеленьский так само незаконно виходить за межі конституційного поля, а по-друге, тому що перевищення – не завжди злочин.

    Злочином призначення Семочка могло б стати, якби був так званий матеріальний склад, тобто коли б можна було б довести матеріальну шкоду, котру завдав прославлений СБУшник. Приміром, якби він не ходив на роботу, а отримував кошти.

    Але Семочко, за зовнішніми формальними ознаками, цілком відповідав вимогам посади – мав відповідний досвід і т.п. При цьому, знову-таки, як міг, виконував свої обов’язки у начальства, наскільки відомо, до нього не було претензій. Тобто, в чому злочин п’ятого президента, який тут взагалі злочин – не зрозуміло, точніше, зрозуміло.

    Злочин у тому, що керівництво правоохоронних органів взяло на себе соціалістичні зобов’язання протягом двох місяців почати реальне кримінальне переслідування Порошенка.

    Але з таким смішним обвинуваченням вони далеко не підуть, а скоріше навпаки – прийдуть за ними. Це може бути поразкою самого Зеленського. Все ж Порошенко встиг наробити багато знайомих по світу, просто так його тягати за якусь сміхотінь – це ганьбитися на зовнішній арені. А коли до влади в США повернуться Байден і Ко – тоді взагалі може прозвучати серйозний окрик «стоп» по Петру Олексійовичу.

    Ситуація ж всередині країни буде ще гірше. У нас тут діють дворові принципи, замахнувся – бий. Якщо побоявся ударити – знищать тебе, рано чи пізно, як слабкого. Янукович он свого часу пішов до кінця, хоча це йому дорого коштувало у підсумку. Бо вибору не мав.

    У всі часи в Україні президент був президентом саме тому, що міг кого завгодно посадити чи помилувати. Вертикаль його влади була перш за все вертикаллю силовиків.

    А якщо усі бачать, що ця вертикаль – насправді горизонталь ні на що не здатних клоунів, то з самим Зеленським почнуть розмовляти (ну ок, не прямо в очі, але культурно), як розмовляли з його представником Тарасом Пастухом у Харкові Гепа і його друзі, подивіться відео.

    Чи хочуть цього олігархи, зацікавлені у стабільності свого стану? Звісно, ні, і їм потрібен буде більш жорсткий та вправний менеджер, котрий краще зіграє роль «нічного сторожа» їх статків. Думаю, ви всі його знаєте.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко олігархи Святослав Вакарчук Володимир Зеленський президент
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