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    Президентські вибори в Хорватії: перемагає кандидат від соціал-демократів

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    Зоран Мілановіч перемагає в першому турі президентських виборів у країні - Президентські вибори в Хорватії: перемагає кандидат від соціал-демократів
    Зоран Мілановіч перемагає в першому турі президентських виборів у країні

    Новообраний президент приступить до виконання своїх обов'язків у лютому 2020 року

    Колишній прем'єр-міністр і член опозиційної Соціал-демократичної партії Хорватії Зоран Мілановіч перемагає в першому турі президентських виборів у країні.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані Державної виборчої комісії, яка підрахувала вже 99% голосів.

    Так, за останніми даними, за Мілановіча проголосували 29,5% виборців, тоді як друге місце з 26,7% голосів посідає чинна президентка і представниця владної правоцентристської партії «Хорватська демократична співдружність» Колінда Грабар-Кітарович.

    Третє місце з результатом 24,4% посідає популярний хорватський співак і бізнесмен Мирослав Шкоро. Він, утім, не є новачком у політиці і навіть був членом хорватського парламенту в 2008 році.

    Оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, другий тур президентських виборів у Хорватії відбудеться 5 січня 2020 року. Хто буде остаточним суперником Мілановіча, стане відомо після підрахунку 100% голосів виборців.

    Новообраний президент приступить до виконання своїх обов'язків у лютому 2020 року.

    «Малоймовірно, що виборці Шкоро, які є прихильниками правих ідей, підтримають Мілановіча, тож, як видається, Грабар-Кітарович має ширший потенційний електорат у другому турі», — коментує Reuters політолог Давор Дженеро.

    Президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави і рішення у сфері національної безпеки. Крім того, як зазначає Deutsche Welle, президентські вибори можна розглядати як мандат довіри політичним партіям: у другій половині 2020 року в Хорватії також заплановані й вибори до парламенту.

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