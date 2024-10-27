Обстріли РФ частково знеструмили пʼять областей України: деталі

У Міненерго додали, що на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови

Частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення є 528 населених пунктів

Через атаки Росії по Україні п'ять областей частково залишилися без світла. Про це повідомляє Міненерго.

«За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях», – йдеться у повідомленні.

На ранок, 27 жовтня, залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 528 населених пунктів.

Відключення світла є в таких регіонах:

у Дніпропетровській області внаслідок обстрілу території підстанції вимикалось обладнання, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та водоканал. Живлення відновлено;

у Донецькій області через бойові дії вимикались повітряні лінії, знеструмлювались підстанція та побутові споживачі;

у Сумській області під час повітряної тривоги через дронову атаку знеструмлювались підстації, побутові споживачі у двох областях, енергетичні об'єкти та місцева промисловість. Живлення відновлено;

у Хмельницькій області під час повітряної тривоги вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових та промислових споживачів. Під час огляду виявлено загорання, пожежу ліквідовано. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Міненерго додали, що на поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 5000 МВт*год та потужністю 1220 МВт.

Нагадаємо, 27 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по енергетичним об'єктам критичної інфраструктури Роменського району Сумської області. Також цієї ночі після ударів ворожих БпЛА у Сумах зникло світло.

До слова, Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), яка перебуває під контролем російських окупантів, вдруге за місяць втратила підключення до єдиної резервної лінії електропередач із напругою 330 кіловольт (кВ). Відключення тривало більше доби.