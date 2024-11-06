Армія Ізраїлю ліквідувала склади «Хезболли» у Сирії

Ізраїльська армія завдала удару по Сирії

Ізраїльська армія вдарила по складах зброї терористів «Хезболла» у Сирії. Також було збито безпілотник. Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Reuters.

Нещодавно Армія оборони Ізраїлю завдала удару по складах зброї підрозділу «Хезболли» в районі міста Аль-Кусейр у Сирії, використовуючи розвіддані.

Цей підрозділ відповідає за зберігання зброї в Лівані та нещодавно розширив свою діяльність у районі поблизу сирійсько-ліванського кордону.

Це ще один приклад того, як «Хезболла» розбудовує логістичну мережу для контрабандної передачі зброї з Сирії до Лівану.

Сирійське державне телебачення повідомило, що у вівторок ізраїльська авіація атакувала промислову зону та деякі житлові будинки в місті Кусайр у провінції Хомс.

Крім того, сирійські державні ЗМІ повідомили про вибух у провінції Хомс, який стався через зіткнення та збиття ворожого безпілотника. Інформації про завдану шкоду не наведено.

До слова, у суботу ввечері угруповання «Хезболла» випустило близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану. Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛу на офіційнй сторінці в Телеграм.

Нагадаємо, кілька днів тому ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван».

Нагадаємо, новим лідером «Хезболли» став Наїм Кассем. Він був заступником колишнього лідера угруповання Хасана Насралли, ліквідованого Ізраїлем трохи більше ніж місяць тому. Про це повідомляє Reuters з посиланням на письмову заяву угруповання.

27 вересня Ізраїль провів масований авіаудар по штаб-квартирі «Хезболли» в Бейруті. В результаті чого загинув лідер організації Хасан Насралла.