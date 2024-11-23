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Зеленський: українське зерно врятувало від голоду 20 млн людей

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зеленський: українське зерно врятувало від голоду 20 млн людей
Зеленський на на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine
фото: Офіс президента

Україна потребує підтримки у захисті маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів

 

За час роботи програми «Зерно з України» уже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу. Такі цифри озвучив президент Володимир Зеленський під час Третьої міжнародної конференції Grain from Ukraine у Києві.

Президент також наголосив, що Україна потребує підтримки у захисті маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів.

«Тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в нашому Чорному морі – від липня минулого року по цей місяць – 321 обʼєкт інфраструктури наших портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Більше ніж 20 суден – звичайних цивільних суден – також під ударами було пошкоджено. І це ми говоримо про судна інших країн. Це не про українські судна. Більш ніж 60 цілеспрямованих ударів саме по продовольчій інфраструктурі», – сказав Зеленський.

За словами президента, ціни на їжу в Єгипті, Лівії, Нігерії та інших країнах Африки й Африканського континенту прямо залежать від того, чи можуть фермери та аграрні компанії в Україні нормально працювати.

«Від того, як швидко ми зможемо очистити наші поля від російських мін, залежить, як швидко відновиться звична стабільність продовольчого ринку. І тут я хотів би подякувати, безумовно, нашим людям, нашим фермерам – дуже мало часу на цю вдячність у період війни. Ми передусім згадуємо наш пріоритет – нашу армію, і це чесно. Але я хочу вам сказати: скільки через цю війну, скільки через щільну замінованість наших земель, велику кількість – ми говоримо про сотні тисяч гектарів, – скільки через це було покалічено людей, але фермери продовжували працювати, продовжували все це робити, незважаючи на те, що технічно було недостатньо техніки в Україні для розмінування таких обсягів. Я хочу подякувати всім фермерам, всім людям на землі, які боролися з голодом у всьому світі. Дякуємо вам дуже сильно!», – зауважив глава держави.

Нагадаємо, Австрія виділить €2 млн на підтримку програми «Зерно з України». 

Крім того, на тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські загарбники починають примусово відбирати у фермерів не лише зерно, а й овочі.

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Теги: Австрія експорт зерно розмінування Володимир Зеленський Україна президент Місяць

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