У Британії авіакомпанії скасовують сотні рейсів через проблеми із запчастинами

Суперечка між British Airways і Rolls-Royce загострилася після того, як авіакомпанія звинуватила свого виробника двигунів у тому, що їй довелося скасувати сотні рейсів

Провідні британські авіакомпанії British Airways і Virgin Atlantic змушені скасовувати сотні далекомагістральних рейсів через нестачу літаків, пов'язану з відсутністю запчастин. Про це пише газета The Daily Mail.

Збій стався в ланцюжках поставок компанією Rolls-Royce запчастин до двигунів Trent 1000 для літаків Boeing 787 Dreamliner.

За даними видання, Virgin Atlantic змушена була скасувати кілька рейсів на вихідних, а British Airways припиняє прямі польоти до Бахрейну та Кувейту, які є одними з найважливіших союзників Великої Британії на Близькому Сході. «Цілком неприйнятно, що плани поїздок десятків тисяч наших клієнтів зриваються через збій (у ланцюжках поставок, – «Главком») Rolls-Royce», – наводить газета слова джерела. Скасовано також рейси до Далласу (штат Техас).

За словами колишнього міністра оборони Сполученого Королівства Ліама Фокса, подібний крок направить «цілком невірне повідомлення» про дипломатичні наміри Великої Британії, а також завдасть шкоди діловим інтересам королівства в регіоні. «Коли Перська затока стане ще більш важливою у геополітичному відношенні і ми спробуємо укласти нові торговельні угоди в регіоні», інтереси британських компаній можуть постраждати», – сказав він.

За даними видання, у березні 2025 року мали відновитися польоти Virgin Atlantic до Тель-Авіва, а в травні авіакомпанія мала відкрити новий маршрут до столиці Гани Аккру. Але тепер ці плани відкладено щонайменше на кінець жовтня наступного року.

У Rolls-Royce заявили, що роблять все можливе, щоб вирішити проблеми з ланцюжками поставок, які торкнулися галузі після пандемії коронавірусу, зазначає газета.

До слова, Boeing та Airbus можуть отримати замовлення на мільярди доларів. Замовлення готова надати найбільша авіакомпанія Тайваню China Airlines. За словами джерел, перевізник близький до ухвалення рішення про поділ багатомільярдного замовлення на пасажирські літаки далекого прямування між Airbus та Boeing, тоді як замовлення на вантажні літаки перебуває під питанням.