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Мінрегіон презентував покроковий план для відкриття повітряного простору

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінрегіон презентував покроковий план для відкриття повітряного простору
Мер Львова раніше повідомляв, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові
фото з відкритих джерел

Заступник очільника Міністерства розвитку громад та територій презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору

Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Захід зібрав близько ста представників авіагалузі – профільних регуляторів Євросоюзу, Великої Британії та США, керівництво українських та іноземних авіакомпаній, що раніше здійснювали польоти в Україні, страхові та лізингові компанії, виробників літаків.

Як зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, збереження авіаційної інфраструктури – це стратегічне завдання для України.

«Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з погляду безпеки, так і з погляду взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план», – каже він.

Під час конференції заступник міністра Сергій Деркач презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору. Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державної авіаційною службою. Йшлося також про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи та готовність аеропортів.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що в експертних середовищах обговорюється питання відкриття аеропорту у Львові. Утім, наразі рішення не прийнято.

Як повідомлялося, мер Львова Андрій Садовий висловив сподівання, що у 2024 році місто матиме авіасполучення зі світом. Він розповів, що кілька місяців тому були зустрічі з колегами, які відповідають за безпеку в Ізраїлі. За словами Садового, вони спеціально приїжджали, щоб промоніторити ситуацію з огляду на можливість відкрити аеропорти «Львів» і «Бориспіль».

До слова, латвійська національна авіакомпанія airBaltic має намір швидко відновити польоти з Києва, Одеси та Львова, а також у зворотному напрямку. Єдина вимога – безпека рейсів, йдеться у заяві компанії після зустрічі із представниками уряду та керівництвом аеропорту «Бориспіль».

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Теги: аеропорт літак авіаперевезення лоукостери воєнний стан

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