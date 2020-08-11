Білоруські прикордонники показали відео виїзду Тихановської з країни



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Опубліковані кадри були зняті о 3.30 ночі 11 серпня

Тихановська виїхала до Литви через пункт пропуску Котловка

Сьогодні Державний прикордонний комітет Білорусі оприлюднив відео, на якому ймовірно зафіксовано виїзд з країни кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

У повідомленні йдеться, що опубліковані кадри були зняті о 3.30 ночі 11 серпня у пункті пропуску Котловка на кордоні з Литвою.

Госпогранкомитет Белоруссии показал видео пересечения границы Светланой Тихановской pic.twitter.com/Pasafj8hCO — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 11, 2020

Раніше повідомлялося, що Тихановська записала відеозвернення, де пояснила, що була змушена покинути Білорусь, так як ситуація, що склалася там після виборів, виявилася для неї занадто складною.

Також довірена особа Тихановської пояснила причину її від'їзду з Білорусі. Крім того, прессекретарка штабу Тихановської Ганна Красуліна розповіла, що не змогла зв'язатися з нею особисто, але сказала, що від'їзд Тіхановської «нічого не змінює». «Вона робила все, що могла, виховувала і надихала людей, досягла перемоги на виборах. Вони протестують не за Тихановську, а за себе, свої сім'ї і свій народ», - сказала Красуліна.

Як повідомлялося, 10 серпня опонентка Лукашенка на виборах президента виїхала з Білорусі.

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що опонентку Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі Світлану Тихановську утримують у Центральній виборчій комісії країни. Раніше вона подала скаргу про перегляд результатів виборів.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».



