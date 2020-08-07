Степанов заявив, що Харків потрапив до «червоної» зони через технічну помилку



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Глава МОЗ України Максим Степанов

Технічну помилку начебто допустив однин з працівників Центру громадського здоров’я

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що внесення Харкова до «червоної» зони епідеміологічної небезпеки сталося через технічну помилку одного з працівників Центру громадського здоров’я.

Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 7 серпня.

«Сьогодні сталася технічна помилка, коли деякі інформаційні ресурси розповсюдили інформацію, яку вони побачили на ресурсі Центру громадського здоров’я. Там була суто технічна помилка одного із працівників, які роблячи ті чи інші моделювання, зробив цю помилку і ця інформація опинилася спочатку на ресурсах ЦГЗ, а потім журналістами вже була розповсюджена, що це нібито офіційна інформація від Міністерства охорони здоров’я. Зі свого боку хочу вибачитися за технічну помилку, яку допустив один із працівників Центру громадського здоров’я», – сказав Степанов.

Він закликав користуватися офіційною інформацію МОЗ.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у Харкові має зупинитися громадський транспорт. Оприлюднено нову карту карантинних зон.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Отже, у перший тиждень дії нових правил до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У таких регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Перегляд епідеміологічної ситуації уряд буде проводити щоп'ятниці. Проте у Тернополі та Луцьку одразу відмовилися посилювати карантин.

Глава МОЗ сьогодні також повідомив, що кількість тяжких випадків Covid-19 в Україні зростає.

Зазначимо, що вже третій день поспіль фіксують антирекорд по Covid-19 в Україні. Сьогодні на 135 випадків більше, ніж у вчорашній статистиці. Минулої доби коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

Найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 минулої доби зареєстрували у місті Києві. У столиці виявлено 186 нових хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 78261

Одужали 43055

Хворіють 33354

Померли 1852

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Також в РНБО повідомили, в яких областях зафіксовано спалах коронавірусу

Тим часом у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.