Суд повернув громадянство скандальному єпископу Гедеону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд зобов'язав Міграційну службу повернути українське громадянство Гедеону Фото: spzh.news

У суді вирішили, що міграційна служба не мала права скасовувати українське громадянство Гедеона

Апеляційний суд зобов'язав Державну міграційну службу (ДМС) повернути українське громадянство єпископу Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Гедеону (Юрію Харону). Про це повідомила спікер Шостого апеляційного суду Ольга Шкіль.

За словами спікера, суд визнав неправомірним рішення міграційної служби щодо скасування українського громадянства Гедеона.

«Апеляційну скаргу Управління ДМС у Волинській області залишили без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін», - сказала Шкіль.

Таким чином, суд зобов'язав Міграційну службу повернути українське громадянство Гедеону.

Нагадаємо, рік тому правоохоронці вислали з країни затриманого напередодні вікарія Київської митрополії Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату єпископа Гедеона.

Нагадаємо, що у Гедеона через наявність громадянства декількох країн вилучили український закордонний паспорт. Крім того, його викрили в антиукраїнській пропаганді. Також в ході співбесіди стало відомо, що він є прихильником «русского мира». На його сторінці в Facebook викладено фотокопію протоколу вилучення паспорта, в якому зазначено, що прикордонники виявили у нього документи, які раніше вважалися загубленими.

Гедеон є настоятелем Десятинного монастиря в Києві. Також відомо, що перед депортацією з України він відвідував США, де повідомив Конгресу про утиски УПЦ Московського патріархату. Скандальний архієрей відомий тим, що заперечує українців як самостійну націю.

Отець Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.