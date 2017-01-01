Прикордонники під час свят працюватимуть у посиленому режимі

У ДПСУ закликали усіх громадян, які перетинають державний кордон України, ретельно та завчасно готуватися до своїх подорожей

У період новорічних та різдвяних свят Державна прикордонна служба посилює заходи безпеки. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. [READ_MORE] «З настанням різдвяних та новорічних свят по всіх ділянках кордону спостерігається динамічний рух осіб та транспортних засобів, що прямують через державний кордон



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У ДПСУ закликали усіх громадян, які перетинають державний кордон України, ретельно та завчасно готуватися до своїх подорожей

У період новорічних та різдвяних свят Державна прикордонна служба посилює заходи безпеки. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«З настанням різдвяних та новорічних свят по всіх ділянках кордону спостерігається динамічний рух осіб та транспортних засобів, що прямують через державний кордон та лінію розмежування в районі проведення АТО. Аби забезпечити максимально безпечний та комфортний їх перетин, співробітники Державної прикордонної служби України ще напередодні Різдва приступили до посилених заходів несення служби на державному кордоні», — йдеться у повідмленні.

Збільшення пасажиро-транспортного потоку фіксуються як на виїзд, так і на в’їзд, зокрема на західній ділянці кордону. Наразі Держприкордонслужбою у взаємодії з правоохоронними органами суміжних країн вжито всі можливі заходи для забезпечення комфортного, безпечного та максимально швидкого перетину державного кордону громадянами. Для цього, як зазначаэться, в рази збільшено кількість прикордонних нарядів, до перевірок та оглядів залучені службові собаки й використовуються усі можливі технічні засоби.

Особлива увага в період святкових днів приділяється функціонуванню контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО. Як і по всій ділянці кордону, тут проводяться заходи щодо посилення протидії терористичній діяльності бойовиків, а підрозділи Держприкордонслужби приведені у готовність для відбиття їх можливих раптових нападів. Для своєчасного реагування на такі випади ведеться цілодобовий моніторинг оперативної обстановки, а особовий склад підрозділів, який виконує завдання в зоні проведення АТО, забезпечено усім необхідним.

На новорічні та різдвяні свята всі КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим та в районі проведення АТО, зокрема в Донецькій та Луганській областях, працюватимуть в штатному режимі. Обмеження може бути застосоване лише у разі загострення ситуації та загрози життю людей.

У ДПСУ закликали усіх громадян, які перетинають державний кордон України, ретельно та завчасно готуватися до своїх подорожей, з обов’язковим врахуванням погодних умов.