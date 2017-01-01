Окупанти перестали пускати в Крим українських таксистів

Російські прикордонники пояснили водіям, що в’їзд їм заборонено через нібито нестачу коштів для перебування в Криму

Більше 30 таксистів не змогли у середу заїхати з материкової території України до окупованого Росією Криму. Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова. «На «кордоні» в Крим не впустили українських таксистів, що регулярно возять людей з та в Крим. Кілька десятків



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Адмінкордон із Кримом

Російські прикордонники пояснили водіям, що в’їзд їм заборонено через нібито нестачу коштів для перебування в Криму

Більше 30 таксистів не змогли у середу заїхати з материкової території України до окупованого Росією Криму.

Про це повідомила у Facebook перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

«На «кордоні» в Крим не впустили українських таксистів, що регулярно возять людей з та в Крим. Кілька десятків українських таксистів сьогодні з 8 до 10 ранку (як раз після зустрічі пасажирів з київського потягу) отримали заборону в’їзду в Крим разом з відповідними «документами», - написала вона.

За словами Джепарової, російські прикордонники пояснили водіям, що в’їзд їм заборонено через нібито нестачу коштів для перебування в Криму.

«Мова йде про приблизно 30-35 таксистів та авто, що не змогли заїхати в Крим разом із пасажирами. Пасажирів розпустили», - додала заступниця міністра.

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Джепарова вважає, що це відповідь Росії «на звільнення українських в’язнів на кримському кордоні».