Прикордонники попередили про великі черги на в'їзд із Польщі



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Прикордонники радять використовувати для перетину кордону пункти пропуску «Хребенне-Рава-Руська», «Долгобичув-Угринів», «Зосін-Устилуг»

Сьогодні черг легковиків до країн ЄС з боку України не спостерігалося

Сьогодні вранці черги легкових транспортних засобів на в'їзд з Польщі в Україну сформувались майже перед усіма пунктами пропуску, однак до обіду кількість автомобілів вдалось зменшити. Найбільш завантаженими напрямами залишаються три пункти пропуску на кордоні з Польщею – «Дорохуськ-Ягодин», «Медика-Шегині», «Корчова-Краківець». Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією польських прикордонників, черги легкових транспортних засобів сформувалися майже перед усіма автомобільними пунктами пропуску, однак вже до обіду кількість машин у черзі на в’їзд в Україну спільними зусиллями вдалося істотно зменшити на всіх напрямах», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що прикордонники радять використовувати для перетину кордону пункти пропуску «Хребенне-Рава-Руська», «Долгобичув-Угринів», «Зосін-Устилуг».

«Найбільш завантаженими напрямами залишаються «Дорохуськ-Ягодин» (близько 250 легкових ТЗ на в’їзд в Україну), «Медика-Шегині» (близько 260 легкових машин) та «Корчова-Краківець» (350 авто)», - зазначили у ДПСУ.

Вказано, що черги легкових транспортних засобів до країн ЄС з боку України відсутні.

Держприкордонслужба прогнозує істотне зростання пасажиро-транспортного потоку до ЄС після завершення свят.