Прикордонники пояснили, чому не пустили в Україну лідера угорців Румунії



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Келемен зазначив, що йому відмовили у в'їзді «без будь-якого чіткого пояснення»

Прикордонники стверджують, що виконували доручення «одного із правоохоронних органів України»

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що румунського політика, члена Демократичного союзу угорців Румунії Хунора Келемена, 6 квітня не пустили до України через відповідне доручення правоохоронців, передає «Громадське».

Так, українські прикордонники на пункті пропуску «Тиса» виконували доручення «одного із правоохоронних органів України щодо заборони йому у в’їзді».

Як повідомлялося, лідера союзу угорців Румунії не пустили до України. За його словами, він прямував в Ужгород на святкування 30-річчя місцевої угорської організації «Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС/KMKSZ)». Келемен зазначив, що йому відмовили у в'їзді «без будь-якого чіткого пояснення».

Після цього Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через відмову Києва дозволити в'їзд у країну Хунору Келемену.